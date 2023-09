Chalateco en problemas en México por el asesinato de un policía

Un cierre del gobierno de Estados Unidos parece inevitable para el domingo, ya que el Senado y la Cámara de Representantes siguen en desacuerdo sobre el tamaño de su presupuesto para los próximos 12 meses, la continuación de la ayuda a Ucrania para luchar contra Rusia, los controles de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y el programa de bienestar social para ayudar a los estadounidenses empobrecidos.

El Senado, controlado por los demócratas, está trabajando en un plan de financiación de siete semanas que mantendría al gobierno completamente abierto hasta mediados de noviembre para dar a los legisladores más tiempo para establecer niveles de gasto hasta septiembre de 2024.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, con una estrecha mayoría republicana en la cámara, ya rechazó someter el plan del Senado a votación en la Cámara.

En cambio, la Cámara votó el jueves por la noche enmiendas a proyectos de ley de asignaciones de un año para cuatro agencias gubernamentales. Los proyectos de ley tienen pocas posibilidades de ser aprobados por el Senado y, en cualquier caso, no evitarían el cierre de operaciones gubernamentales no esenciales el sábado a medianoche.

El jueves por la mañana, las agencias gubernamentales comenzaron a notificar a sus trabajadores que podría haber un cierre a la vista.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, advirtió a los legisladores sobre los nefastos efectos de cerrar parte del gobierno, especialmente las dificultades para controlar la afluencia de migrantes en la frontera sur del país con México.

“Cerrar el gobierno no es como presionar pausa”, dijo McConnell. “No es un interludio que nos permita continuar donde lo dejamos. Es una propuesta activamente dañina. Y en lugar de producir resultados políticos significativos, en realidad tomaría el importante progreso que se está logrando en una serie de cuestiones clave y lo arrastraría hacia atrás”.

Si no se puede llegar a un acuerdo de financiación a corto plazo, más de 4 millones de personal del servicio militar estadounidense y trabajadores gubernamentales no recibirían su salario, aunque los servicios esenciales, como los puntos de control del tráfico aéreo y los puntos oficiales de entrada fronteriza, seguirían contando con personal. Es posible que los pensionados no reciban a tiempo sus pagos mensuales del gobierno para pagar las facturas y comprar alimentos, y los parques nacionales podrían cerrarse.

Estos cierres han ocurrido cuatro veces en la última década en Estados Unidos, pero a menudo han durado sólo uno o dos días hasta que los legisladores llegan a un compromiso para reiniciar completamente las operaciones gubernamentales. Pero un cierre que ocurrió durante la administración del expresidente Donald Trump duró 35 días mientras buscaba sin éxito financiamiento para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Mientras miles de inmigrantes caminan nuevamente a diario a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, los controles de inmigración siguen siendo uno de los puntos conflictivos a la hora de fijar los niveles de gasto y las políticas del gobierno estadounidense para el año fiscal que comienza el domingo.

McCarthy llegó a un acuerdo en mayo con el presidente Joe Biden, un demócrata, sobre los niveles de gasto para el año fiscal 2024, pero una pequeña facción de republicanos de extrema derecha en la Cámara de Representantes rechazó el acuerdo y ahora exige más recortes del gasto.

El acuerdo McCarthy-Biden pedía 1,59 billones de dólares en gastos discrecionales en el año fiscal 2024, pero algunos de los miembros de derecha del House Freedom Caucus exigen otros 120.000 millones de dólares en recortes y mayores controles fronterizos. Los recortes representarían una porción relativamente pequeña del presupuesto general de 6,4 billones de dólares de Estados Unidos y no afectarían los pagos de pensiones ni el seguro médico proporcionado por el gobierno para los estadounidenses mayores.

Algunos de los legisladores más conservadores también quieren reducir drásticamente o poner fin a la ayuda estadounidense a Ucrania, aun cuando los legisladores republicanos más tradicionales todavía apoyan firmemente la lucha de Ucrania contra la invasión rusa como esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos y la protección de los países de la OTAN en Europa.

El plan de gasto a corto plazo del Senado hasta mediados de noviembre posiblemente podría ser aprobado en la Cámara, pero sólo con una combinación de votos republicanos y demócratas.

En un Washington políticamente polémico, los legisladores republicanos de línea dura decididos a recortar el gasto han amenazado con tratar de expulsar a McCarthy de su puesto de presidente de la Cámara si intenta aprobar un proyecto de ley de gasto con algún voto demócrata.

El Washington Post informó el jueves que, según fuentes anónimas, un grupo de republicanos de extrema derecha en la Cámara de Representantes está planeando destituir a McCarthy como presidente de la Cámara la próxima semana y reemplazarlo con uno de sus aliados, el representante Tom Emmer de Minnesota.

El Post dijo que no está claro si el grupo realmente seguirá adelante con su plan o si los políticos simplemente utilizarán su plan para expresar su descontento con McCarthy. De cualquier manera, tal medida sin duda agregaría aún más confusión a las conversaciones en el Capitolio en medio de la posibilidad de un cierre del gobierno.

Biden dijo a un grupo de donantes en un acto de recaudación de fondos en San Francisco el miércoles: «Creo que el presidente [de la Cámara] está tomando una decisión entre [retener] la presidencia y los intereses estadounidenses».

McCarthy sugirió el martes que se podría evitar un cierre si Biden negociara sobre cuestiones fronterizas.

«Llámenos, sentémonos y terminemos esto antes de que termine el día», dijo McCarthy. Pero Trump, el principal candidato presidencial republicano de 2024 que se enfrentará a Biden en su búsqueda de la reelección, ha recurrido a las redes sociales para presionar a sus aliados en el Congreso hacia un cierre.

