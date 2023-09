Cerca de 20 conductores en estado de ebriedad en Santa Tecla

Un proceso judicial le está dando la vuelta al mundo, esto debido a las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los que se acusan a la victimaria. Se trata de Sydney Powell, quien asesinó a su madre de una forma inhumana. La joven enfrenta hoy en día un proceso judicial.

Todo comenzó en marzo en el año 2020, cuando la joven fue expulsada de la universidad. Aunque para el momento del crimen ya no se encontraba estudiando, decidió ocultárselo a sus padres para evitar problemas o futuros regaños. Sin embargo, poco después la joven tuvo lo que parece ser una conversación con su madre y esta derivó en el asesinato.

De acuerdo a las audiencias y a medios internacionales, los delitos comenzaron cuando la joven golpeó fuertemente a su madre con un sartén. Tras esto, Benda Powell, madre de la joven, cayó al suelo y terminó inconsciente. Esto, según el fallo de la corte, fue aprovechado por Sydney para apuñalar a su madre en más de 30 ocasiones en el cuello.

Pese a que Benda Powell, de 50 años, fue llevada a un centro médico al ser encontrada por las autoridades, no resistió y falleció.

La joven de apenas 23 años ha enfrentado en los dos últimos años un proceso judicial por la muerte de su madre. De hecho, los jurados ya tuvieron un veredicto en el que señalan que Sydney es la culpable del asesinato de Benda. Al escuchar la conclusión, la joven estuvo llorando.

En medio de las audiencias, la joven se defendió todo el tiempo con el mismo argumento. De este modo, señaló que decidió cometer los delitos para evitar que su mamá evidenciara que ya no estaba estudiando. Esto porque sentía que la decepcionaría.

Por otra parte, Sydney estuvo alegando que padecía problemas de salud mental y que esto habría derivado en el asesinato, al no estar consciente de los hechos. Incluso, por esto se declaró inocente.

Adicionalmente, logró estar durante el proceso judicial con libertad bajo fianza, ya que el doctor James Reardon la diagnosticó con esquizofrenia y trastorno depresivo en 2021. No obstante, una doctora que fue perito de este caso aclaró que: “La mejor fuente de información para una evaluación de la locura es lo que se dijo y sintió en el momento de los hechos. Simplemente, no cuadra con la esquizofrenia”.

Pese a los intentos de la joven de defenderse, el juez de Estados Unidos la condenó por dos cargos de asesinato. Al mismo tiempo, es señalada de agresión criminal y de manipulación de pruebas.

Los jueces dedicaron 12 días para entregar el veredicto y escuchar los testimonios de los familiares y de algunos expertos. Entre la información que recolectaron los jurados encontraron que para el día del asesinato ella ya llevaba un tiempo sin estudiar, pero su familia no lo sabía. “Por muchos de los mensajes se podría decir que ella no se lo había contado a su familia y que su madre no estaba al tanto de esto”, comentó el oficial de la Policía de Akron, David Whiddon.

