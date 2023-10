Capriles retira su candidatura para primarias en Venezuela

El exgobernador Henrique Capriles anunció este domingo que retira su candidatura a las primarias opositoras de Venezuela del 22 de octubre, en las que se definirá el abanderado del antichavismo para las presidenciales de 2024, para dar paso a una «opción viable». » de algún competidor que no esté inhabilitado para ejercer cargos públicos como él.

En una alocución transmitida a través de las redes sociales, explicó que, debido a la inhabilitación de 15 años que le impuso la Contraloría General en 2017, participará en las primarias simplemente como militante, para «facilitar una opción que pueda materializar el objetivo», competir en las presidenciales de 2024.

«Pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido (…) sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral», dice una carta publicada por el político , inmediatamente después de terminar su alocución.

«Una candidatura fuerte y viable«

Capriles insistió en que apoyará las votaciones del 22 de octubre, cuando espera que la oposición se haga con «una candidatura fuerte y viable», pues se dijo convencido de que «en el 2024 pueda haber un cambio» político en el poder.

El exgobernador adelantado que el lunes entregará una carta a la Comisión Nacional de Primarias (CNP), que organiza las internas, en la que comunicará oficialmente su decisión de retirarse de la competencia.

Además de Henrique Capriles , la exdiputada María Corina Machado -potencial ganadora de las primarias, según casi todas las encuestas- y el exdiputado Freddy Superlano también están inhabilitados por la Contraloría para ejercer cargos públicos. Sin embargo, ambos se mantienen en la contienda.

El exgobernador figuraba como el segundo favorito en las encuestas en Venezuela , pero Machado lo quintuplica en los respaldos, de acuerdo con algunas encuestadoras.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...