Así está la pelea entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por ser el máximo goleador de selecciones

El calendario indica que estos días de noviembre serán los últimos de la competencia mano a mano que mantienen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la puja por ser el máximo goleador a nivel selecciones. Argentina y Portugal afrontarán los dos compromisos que restan en su agenda para este 2023, con la pelea entre sus dos capitanes en la órbita.

A sus 38 años –cumplirá en febrero próximo los 39–, el portugués es el máximo artillero de la historia a nivel selecciones con sus 127 tantos en 203 partidos. Este jueves buscará seguir alimentando el mito: Portugal visitará a Liechtenstein (desde las 16.45 de Argentina) con el boleto a la Eurocopa 2024 ya asegurado.

Un rato más tarde, el rosarino de 36 años tendrá un desafío por demás difícil ante Uruguay (desde las 21) en la Bombonera por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que repartirán los pasajes a la Copa del Mundo 2026. Messi contabiliza 106 goles (y 54 asistencias) en 178 apariciones con la camiseta de su Selección.

El calendario les dará una oportunidad más de agrandar sus estadísticas de selección en este 2023. Cristiano cerrará el clasificatorio a la Eurocopa contra Islandia este domingo desde las 16.45 en condición de local. Leo disputará el partido más complejo seguramente del camino rumbo al Mundial: Argentina jugará el superclásico sudamericano ante Brasil en el Estadio Maracaná el próximo martes.

En la batalla estadística que mantienen hay que hacer una pequeña salvedad. Entre medio de ellos dos aparece la figura del iraní Ali Daei, quien a lo largo de su trayectoria en el combinado de su país (1993 a 2006) acumuló 109 anotaciones en 149 cotejos, según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Cabe destacar que el actual segundo máximo artillero de la historia a nivel selecciones afirma tener 111 goles, aunque advierte que FIFA no convalida esa cifra porque no le contabiliza un doblete ante Afganistán.

En total, Leo celebró 821 anotaciones (y 362 asistencias) en 1046 partidos oficiales entre Argentina (106), Barcelona (672), PSG (32) e Inter Miami (11). Mientras que Ronaldo firmó hasta el momento 864 gritos en 1194 presentaciones en todo su camino profesional con Sporting Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (36) y Portugal (127).

La acción a nivel selecciones se reactivará del 18 al 26 de marzo del 2024 cuando se abra la ventana para amistosos en la Fecha FIFA, algo que se repetirá durante comienzos de junio aunque ya con el objetivo de preparar los equipos para la Copa América y la Eurocopa que se desarrollarán entre junio y julio. Luego, durante la primera semana de septiembre, volverán al camino de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES EN SELECCIONES:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 127 goles en 203 partidos *

2- Ali Daei (Irán): 109 goles en 149 partidos

3- Lionel Messi (Argentina): 106 goles en 178 partidos *

4- Sunil Chhetri (India): 93 goles en 143 partidos *

5- Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

MÁXIMOS ANOTADORES POR ELIMINATORIAS

1- Lionel Messi (Argentina) 31

2- Luis Suárez (Uruguay): 29 *

3- Marcelo Moreno Martins (Bolivia): 22 *

4- Alexis Sánchez (Chile): 20 *

5- Hernán Crespo (Argentina): 19

6- Edinson Cavani (Uruguay): 18 *

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN SELECCIONES

1- Cristiano Ronaldo (203 presencias con Portugal) *

2- Bader Al-Mutawa (196 – Kuwait) *

3- Soh Chin Ann (195 – Malasia)

4- Ahmed Hasan (184 – Egipto)

5- Ahmed Mubarak Kano (183 – Omán)

6- Sergio Ramos (180 – España) *

7- Andrés Guardado (180 – México) *

8- Lionel Messi (178 – Argentina) *

9- Claudio Suárez (177 – México)

10- Gianluigi Buffon (176 – Italia)

LOS MÁXIMOS GOLEADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

1- Lionel Messi – 106 goles *

2- Gabriel Batistuta – 54

3- Sergio Agüero – 42

4- Hernán Crespo – 35

5- Gonzalo Higuaín – 32

6- Diego Maradona – 32

7- Ángel Di María – 29 *

MÁXIMOS GOLEADORES EN ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

1- Carlos Ruiz (Guatemala): 39 goles

2- Cristiano Ronaldo (Portugal): 36 *

3- Ali Daei (Irán): 35

4- Lionel Messi (Argentina): 31*

5- Robert Lewandowski (Polonia): 30*

6- Luis Suárez (Uruguay): 29*

Están en actividad

