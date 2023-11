Apertura y final de la Copa América 2024 serán en Atlanta y Miami

«El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a los jugadores. (Ángel) Di María tiene posibilidades de estar, al igual que sus compañeros. Vamos a tocar (hacer cambios), pero no mucho. Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento», advirtió el entrenador de la Albiceleste.

Aunque Scaloni no confirmó la formación, son probables los ingresos de Di María por Nicolás González en un extremo, o la chance de sumar en el mediocampo a Leandro Paredes, y dejar a Lionel Messi en el ataque junto a Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

En cuanto a la situación de Brasil, ubicado en un incómodo quinto puesto de la clasificatoria, y que viene de sufrir dos derrotas en fila, el DT consideró que «es relativo decir que viene golpeado, hizo un buen partido contra Colombia hasta el minuto 76. El resultado es engañoso. Brasil tiene buen nivel».

«Son selecciones grandes, que vengan como vengan tienen que salir a ganar. No va a cambiar el momento del equipo, el entrenador tiene una manera de jugar, que no la va a cambiar. Nunca se sabe si es un buen o un mal momento, es Brasil y sabemos lo que significa», remarcó.

Respecto de las bajas importantes en Brasil como los lesionados Neymar y Vinicius, el entrenador argentino consideró que «tienen reemplazos. Si mirás el equipo que dicen que va a jugar, son todos jugadores de primer nivel, jóvenes, rápidos, con trayectoria en equipos importantes y seguramente su entrenador tendrá preparado algo por la falta de figuras».

La Albiceleste regresa al Maracaná dos años después de alzar allí la Copa América-2021, pero el DT advirtió que «siempre hay que pensar en el presente. Es un clásico, es Brasil, en su cancha. Tiene un condimento especial y no hace falta recordar la Copa América, pasó mucho, dos años y medio, y los jugadores son otros».

