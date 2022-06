¿Sergio Ramos cantará con Marc Anthony? el futbolista español insinuó un posible proyecto junto al cantante boricua

La nadadora artística estadounidense Anita Álvarez fue rescatada del fondo de la piscina por su entrenadora después de desmayarse en el Campeonato Mundial de Natación que se celebra en Budapest, Hungría.

Según su entrenadora, Andrea Fuentes, la joven atleta de 25 años no estaba respirando y se hundió tras completar la final femenina de natación artística libre en solitario este miércoles.

Al ver lo que estaba sucediendo, Fuentes se metió en el agua y subió a Álvarez a la superficie antes de que se la llevaran en una camilla.

Absolutely incredible images from @oliscarff today.



A member of Team USA rescues Anita Alvarez from the bottom of the pool after Alvarez fainted during her solo free artistic swimming routine at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/Tb5pHzcCQ8