Acuerdan exonerar de impuestos por bienes nuevos traídos por salvadoreños radicados en el exterior

Según la última encuesta de opinión de la casa encuestadoras CID Gallup, nueve de cada 10 ciudadanos salvadoreños están de acuerdo con las medidas de seguridad que el presidente de la república Nayib Bukele ha tomado en contra de las pandillas.

Desde 2019 el gobernante impulsó el Plan Control Territorial (PCT) y en marzo del año pasado el régimen de excepción. Ambas medidas han permitido la captura de más de 73,000 pandilleros, según las cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En detalle, el 82 % respalda mucho las medidas de seguridad, el 10 % algo, el 4 % poco, el 2 % nada y el 2 % restante no respondió o dijo que no sabía, de acuerdo con las cifras presentadas por el gerente de CID Gallup, Luis Haug esta mañana en Fente a Frente.

En tal sentido, para el 86 % de los ciudadanos el crimen y la violencia han disminuido en los últimos cuatro meses, para el 11 % ha quedado igual y para el 3 % aumentó.

De hecho, el tema de la seguridad pública es el área mejor evaluada por los ciudadanos al Gobierno Central. Para el 83 % de la población Nayib Bukele realiza un muy buen trabajo en materia de seguridad pública, un 10 % respondió que bueno, el 2 % regular y el 5 % mal o muy mal.

Por todo su trabajo en favor de los salvadoreños, el 92 % de la población aprueba la gestión presidencial de Nayib Bukele, quien compite por un segundo mandato en las elecciones del próximo año. Según el gerente general de CID Gallup este porcentaje de aprobación es alto no solo en El Salvador al comparar otras gestiones presidenciales, sino también a escala internacional. Solo el 6 % desaprobó su gestión y el 2 % no respondió o dijo que no sabía. Asimismo, para el 56 % de la población Nayib Bukele hace siempre lo bueno para los salvadoreños, para el 35 % casi siempre, el 4 % dijo que casi nunca, el 3 % respondió que nunca y el 2 % no contestó.

