Abuelita tiene un salario de US$18 mil desde hace 25 años trabajando pocas horas

Sila Star es una abuela de 54 años que vive en el Estado de Florida (sudeste de Estados Unidos) y que gana 18 mil dólares por noche como dama de compañía, profesión que practica desde hace más de 25 años.

En sus redes sociales, la mujer explicó que su vida dio un vuelco radical el día que decidió convertirse en escort, lo que le permitió ganar mucho dinero e invertir parte de su ganancia en cirugías estéticas que le ayudaron a mejorar sus ingresos.

“Es importante gastar mucho en mi apariencia, necesito mantener mi apariencia y mi juventud para mi carrera”, explicó la mujer en una entrevista, donde reconoció que ya lleva gastados en ese ítem más de 150 mil dólares, aparte de los 25 mil dólares que gasta cada mes en ropa de diseñadores de renombre.

Sin embargo, no todo son rosas para esta abuela desacomplejada, ya que su familia no está de acuerdo con su trabajo. “Mis hijos odian que sea una acompañante, pero ellos no pagan las cuentas”, afirmó la mujer, quien ya tiene dos nietos.

Y prosiguió: “Muchas personas son críticas y realmente no conocen los verdaderos beneficios y cómo realmente ayudo a la vida de muchas personas. Como a mis hijos no les gusta mi trabajo, trato de mantenerlo muy separado y no involucrarlos de ninguna manera, o incluso hablar demasiado de eso para respetarlos”.

Por otra parte, Sila sostuvo que las críticas y los comentarios de los haters no la afectan: “Solo lo veo como un reflejo de ellos mismos y de sus propias inseguridades. Me siento muy confiada conmigo misma. La mayoría de la gente me conoce porque realmente me quiere porque soy una buena persona”.

Y finalizó diciendo: “Disfruto estar soltera, soy bastante independiente y quiero hacer lo que quiero, cuando quiero. Pero a veces admito que puede ser un poco solitario, sería bueno tener un compañero, pero veremos qué pasa”.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...