Respaldan iniciativa para exonerar del pago de mora a usuarios de ANDA

Mayra Zetino, alcaldesa de Sacacoyo, por el departamento de La Libertad, habló de la decisión que la llevó a renunciar días atrás al partido GANA, según ella por “la falta de confianza y transparencia desde la Dirección Departamental del partido”.

Zetino aseguró en la entrevista de El Salvador Today de diario digital Cronio, que desde la Dirección Departamental de GANA, no hubo una línea clara para llevar a cabo el desarrollo de las elecciones internas, las cuales se desarrollaron el pasado fin de semana y donde se eligieron a los precandidatos a diputados y alcaldes para las elecciones 2024.

Además, dejó en claro que se le intentó imponer una línea de trabajo que no iba con sus principios y mecánica de trabajo desarrollada dentro de la alcaldía de Sacacoyo.

“Desde la Dirección Departamental del partido GANA siempre fue como mire, usted como va iniciando vamos a poner esto por aquí, esto por acá; y yo dije ‘momento aquí yo tengo un equipo de trabajo que ha luchado conmigo y obviamente puedo no ser de muchos años, pero sí me he preparado y mis años en la universidad no fueron por gusto y desde ahí comenzó el mal sabor con la Dirección Departamental”, aclaró la alcaldesa Zetino.

Mencionó que escuchaba consejos como alcaldesa “pero no me pueden decir qué hacer o qué no hacer. No le debo nada a nadie y me siento con la libertad plena de poder trabajar con la guía de Dios y lo que mi ética profesional me dice para el bien de la gente”, recalcó Mayra Zetino.

Sobre su futuro político la edil de Sacacoyo no dio pistas, pero si aseguró que no dejará de trabajar por el desarrollo de su querido municipio, pues buscar un nuevo destino en la política salvadoreña en esto momentos es imposible por la ley transfuguismo (ley de partidos políticos), por lo que deberá esperar tres años para volver a optar por un cargo político.

“Mi interés genuino es que todas las bases que he creado en el municipio se fortalezcan, siempre trabajando y valorando diferentes situaciones. Obviamente no puedo reelegirme, pero me van a ver porque yo no desaparezco de la política y eso lo quiero dejar claro”, afirmó Mayra Zetino.

Nuestra invitada de hoy en la entrevista de El Salvador Today es Mayra Zetino, Alcaldesa de Sacacoyo, La Libertad. El tema de hoy es: “Sacacoyo y GANA en el ojo del huracán. Profesionalismo y valores vs. Política”.https://t.co/02qTI7ulMb pic.twitter.com/W67LIKJe1z — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 10, 2023

