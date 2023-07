Diputado de ARENA: «A Joel se le está dando un vehículo y él va a unir toda esa gente desencantada”

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, habló esta mañana de jueves, sobre el trabajo que su persona realiza por consolidar a una sola Centroamérica, pues cree que los Estados que conforman el Sistema de la Integración Cetroamericana (SICA), se verían fortalecidos tanto en lo social, económico y político y les permitiría más beneficio a la región y a países como Belice y República Dominica (miembros plenos).

“Asumí un desafío que estaba pendiente, una tarea deficitaria que han tenido todos los gobiernos en los periodos anteriores, y eso ha sido no fortalecer la integración de Centroamérica que es una zona privilegiada. Somos un puente natural entre las dos masas continentales, unimos los dos océanos y constituimos la cuarta economía latina sumando los ocho estados que conformamos el SICA”, aseguró el vicemandatario en la entrevista de El Salvador Today de diario Digital Cronio.

Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en la entrevista de El Salvador Today.

Ulloa mencionó que el reto no es tan fácil por los interés de las naciones que juegan una especie de freno a la consolidación de una sola Centroamérica.

“Siempre hay intereses y la lucha de querer ser como otras naciones como México o la Unión Americana y cuando yo le pedí al presidente Bukele que me delegará este proyecto para fortalecer la integración lo hemos estado haciendo”, aseguró Ulloa.

El vicemandatario dejó en claro que hoy es el momento para pasar de la integración a la unión de Centroamérica, pues asegura que nunca antes se habían logrado superar las diferencia que existían por parte de los Estados que conforman el SICA.

“El Salvador ha presentado la propuesta de la creación de la unión centroamericana, la presentamos el año pasado en República Dominicana en la cumbre de jefes de estado”, citó Ulloa.

Entro otros temas el vicepresidente habló del Régimen de Excepción que se mantiene en El Salvador, y manifestó que la lucha contra las pandillas se está ganando día a días para bienestar de los salvadoreños.

“Esta guerra contra las maras casi la tenemos ganada, todavía nos faltan algunos logros pero en un 90% la población salvadoreña está gozando de la paz, la tranquilidad y la armonía en las comunidades”.

Ulloa fue claro al señalar que en el combate a las pandillas “aún falta capturar a más cabecillas, ya se han captura a 11 de la MS y falta cuatro para tener a esta máxima estructura criminal”, dijo el vicemandatario.

Sobre el tema de la reelección presidencial, Ulloa también dejó en claro que la constitución de la República se lo permite al presidente Bukele como a su persona.

“El plazo de la presidencia es de cinco años y no se puede pasar un día más. En el artículo 152 numeral uno dice que la una persona ejerce la presidencia de la República no puede ser candidato a la presidencia si ejerció en el periodo anterior o si está seis meses antes que empiece el siguiente periodo. En el caso del presidente Bukele, él no ejerció en el periodo anterior porque era el de Sánchez Cerén y el articulo lo que te dice es que está habilitado el segundo mandato. El presidente Bukele está en su primer mandato”, aseguró Ulloa.

