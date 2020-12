VIDEO | Ministro de Obras Públicas: “Familias de Nueva Israel y Nejapa cuentan con electricidad y agua potable en sus nuevos hogares”

El ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez Herrera, compartió un video en sus redes sociales el cual muestra cómo las familias que recientemente recibieron sus nuevas viviendas gozan de los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

El funcionario detalló que estas son pruebas que demuestran lo contrario a lo afirmado por un periódico nacional el cual aseguraba que las casa no tenían energía.

Dicha publicación surgió luego que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele beneficiara con casas nuevas a las familias afectadas en la comunidad Nueva Israel en San Salvador por las lluvias recientes y a las que resultaron sin vivienda por el deslave en Nejapa.

Además, las personas que recibieron sus llaves comenzaron las mudanzas en los días posteriores, ante lo cual surgió la crítica del medio de comunicación.

Sin embargo, con el video, el ministro Rodríguez desmiente la publicación. Pero dicen los panfletos que no hay agua y luz. “Tal vez no tienen ellos, porque ya nadie les cree y por eso ya no venden”, afirmó el funcionario.