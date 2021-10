VIDEO | Así enfrentó un ciudadano a conductor ebrio que lo chocó y puso en peligro la vida de sus hijos

Un nuevo caso de intolerancia ocurrió el pasado fin de semana cuando un conductor, en evidente estado de ebriedad, colisionó contra otro vehículo en el cual se transportaba una familia.

En redes sociales, se ha compartido un video que muestra como el ciudadano ofendido se detuvo e increpó al conductor peligroso para reclamarle por lo sucedido.

“Vas bolo man”, le reclama el ciudadano. “Yo todavía me orillé y me has pegado man”, le recalca. Mientras tanto, una voz femenina le confirma que al interior de su vehículo también había niños.

Sin embargo, el alto grado de embriaguez que el sujeto traía no le permitió reaccionar; solo movía la cabeza como queriéndose disculpar.

@VMTElSalvador @pnc

este conductor irresponsable entotal Estado de ebriedad me informan que golpeó a unos niños el vehículo particular 809447 pic.twitter.com/ecG7rA6sqa — maximo gladiador sv (@MAXGLADSV) October 18, 2021

Los denunciantes piden a las autoridades policiales y de Tránsito, ubicar sancionar a esta persona debido a que consideran puso en riesgo la vida de sus hijos.

Al cierre de esta nota se desconoce en que calle y ciudad del país ocurrió el hecho; no obstante, los ofendidos lograron fotografiar el numero de la placa del vehículo en el que se conducía el infractor