FOTOS | Ella era Vanessa, doctora fallecida esta madrugada en trágico accidente en Honduras

El United acaba de comunicar que Cristiano Ronaldo volverá a vestir la camiseta de los red devils, tras abandonar el club en 2009. El club mancuniano subraya en el comunicado que se ha llegado a un acuerdo con el futbolista, pero no detalla la cifra del traspaso ni cuántos años jugará en el United.

Cuando parecía que sería el City de Guardiola el candidato número uno para llevárselo (en Inglaterra se especulaba y mucho sobre ello), ha sido su exequipo el que finalmente ha convencido al crack luso.

Cristiano regresa de esta manera a la que fue su casa desde 2003 hasta 2009, cuando firmó por el Real Madrid convirtiéndose por aquel entonces en el jugador más caro de la historia con un traspaso de 94 millones de euros. En el United, el crack portugués lo ganó todo. En sus seis años vistiendo de ‘red devil’, el luso levantó, entre otros, una Champions, tres Premier League y un Mundial de Clubes.

Cristiano Ronaldo es todo un ídolo en el Manchester United, como así lo confirmó Ole Gunnar Solskjaer hace apenas unas horas, cuando su fichaje todavía no era oficial: “