Socorristas salvaron las vidas de 12 personas en rescates acuáticos durante el fin de semana

on 18 años y recién graduada de bachiller, Merlyn Cecibel Menéndez es una de las beneficiadas con el programa Gira por el Empleo, que implementa el Gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Trabajo y con el cual pudo firmar su primer contrato laboral como subjefa de una financiera.

«Estoy extremadamente agradecida con el programa Oportunidades del Ministerio de Trabajo. Ellos me capacitaron y luego pude optar por mi primer empleo. Nada de esto sería posible si el Ministerio de Trabajo no me hubiera ayudado», sostuvo la joven sonsonateca.

Al igual que ella, más de 700 personas de la zona occidental participaron en la megajornada de firmas de contratos laborales que el ministerio hizo en un hotel de playa de Sonsonate.

«Con esto se les cambia la vida por completo a las personas. Una fuente de empleo es un desarrollo transversal y estratégico no solamente en la familia, sino en la sociedad. La puerta del desarrollo se abre desde el primer momento que alguien obtiene un empleo», dijo Rolando Castro, ministro de Trabajo.

Más de 700 contratos laborales firmados este día en Sonsonate



Más de 700 nuevos trabajadores con empleos permanentes, decentes y dignos



Más de 700 familias que a partir de hoy llevarán ingresos al hogar



— Rolando Castro (@RolandoCastroSv) July 31, 2023

