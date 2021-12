Presidente Nayib Bukele inaugura el Periférico Claudia Lars

El partido Arena desapareció en San Sebastián Salitrillo, luego que toda la directiva municipal, actuales regidores del concejo plural de la alcaldía y el exalcalde, Hugo Calidonio, anunciaran su renuncia hoy al partido tricolor, teniendo como causa el abandono que aseguran haber tenido por parte de la dirigencia tricolor.

Calidonio, que gobernó el municipio de 2018 al 2021 y quien le ganó la alcaldía al FMLN, señaló que una vez perdidas las elecciones pasadas, la dirigencia arenera también «desapareció» y la estructura municipal ya no recibió ninguna clase de apoyo por parte del partido, que señala se desconectó de las necesidades del pueblo.

«Esta decisión obedece a la falta de apoyo de Arena, que se olvidó que existe un pueblo, un pueblo que todo el tiempo estuvo trabajando para sacar adelante nuestro municipio y dejar en alto la bandera, pero hasta este día no hemos sabido ya nada, ninguna directriz, nos dejaron prácticamente abandonados», se quejó el exjefe edilicio.

Junto a Calidonio también renunciaron cuatro regidores, dos propietarios y dos suplentes, del actual concejo, que ganaron su espacio en las pasadas elecciones.

Pero además, también renunció toda a directiva municipal y otros miembros del partido, incluyendo algunos fundadores del instituto político en el municipio.

El exalcalde aclaró que no ha recibido ningún tipo de presión externa para tomar esta decisión, la cual ha sido, dice, voluntaria y que al consultarla con el resto de miembros del partido, también decidieron acompañarlo y dejar las filas areneras.

«Nuestra decisión no tienen ninguna presión, es una decisión voluntaria, ARENA en San Sebastián Salitrillo prácticamente ya no existe, creemos que ya es trabajar en vano apara un partido si no hay quien nos dirija», agregó.

Los regidores y miembros de la estructura señalan que continuarán trabajando por el desarrollo del municipio, haciendo gestiones de manera independiente.

Calidonio aclaró que por el momento no se proyecta incorporarse, al igual que el resto de personas, a ningún instituto político o a formar un nuevo partido.

Los renunciantes señalaron que incluso la dirigencia arenera no les canceló el dinero invertido en la logística y alimentación durante las pasadas elecciones para alcaldes y diputados.