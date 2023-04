María Celeste se despide del territorio salvadoreño con gratitud

Foto de Aldo, publicada en la cuenta de María Celeste

La famosa y laureada periodista puertorriqueña, María Celeste Arrarás, quien el pasado miércoles estuvo de visita en El Salvador, expresó a través de sus redes sociales un agradecimiento especial a los salvadoreños, por todas las muestras de amor y cariño que le brindaron muchas personas durante dicha visita.

“No tengo palabras para expresar mi gratitud hacia todos los salvadoreños que me recibieron en su bello país con tanto amor y cariño. Si escuché la palabra ‘Bienvenida’ unas mil veces fue poco. Y así me sentí durante las 24 horas que estuve visitándolos”, escribió en una publicación la también empresaria.

María Celeste, quien anteriormente fue presentadora de los programas “Al rojo vivo” y Primer Impacto”, vino al país como la invitada especial de un foro organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales. Fue precisamente a esa entidad que ella también le dedicó algunas palabras y también aprovecho para agradecer a las mujeres que participaron en el evento.

“Gracias en particular a todos en la Asociación Salvadoreña de Industriales @industria.sv. Fue un honor ser la invitada especial para su Foro de Liderazgo Femenino. Su grupo de trabajo es extraordinario. A las más de 300 profesionales que asistieron a mi charla, le agradezco la energía con que llenaron esa sala y las preguntas tan honestas y abiertas que me hicieron. Me encantó poder saludarlas una por una y tomarnos fotos juntas. ¡Fueron muy pacientes!”, mencionó la también escritora junto a una fotografía de ella en el país.

En el post, María Celeste reveló a sus seguidores que su despedida de El Salvador fue “con broche de oro”, ya que en su viaje de San Salvador hacia el aeropuerto pasó por Olocuilta donde desayunó pupusas de arroz.

“Me despedí con broche de oro, tal y como tantas me recomendaron, con un buen desayuno de pupusas de arroz. En conclusión…¡regresaré!”, afirmó María Celeste.

