Madrugada de capturas en San Salvador deja a 18 pandilleros bajo el brazo de la ley

Un hombre perdió la vida durante la mañana de este miércoles entre la zona conocida como La Ceiba y Casa Presidencial, sobre la carretera Panamericana.

La víctima falleció luego de ser arrollado por un vehículo particular bajo el paso a desnivel del bulevar Monseñor Romero. Inicialmente, las autoridades policiales informaron que se trata de un peatón, quien perdió la vida de inmediato.

A la llegada de los equipos policiales, el hombre, quien no ha sido identificado, ya no presentaba signos vitales, por lo que no se pudo trasladar a centros médicos.

De momento se espera la llegada de Medicina Legal mientras la Policía continúa realizando las investigaciones sobre este hecho para determinar responsabilidades.

En otro percance fatal, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado en el kilómetro 4 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado.