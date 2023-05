JP Morgan destaca mejora de El Salvador en clasificación crediticia de Fitch Ratings

JP Morgan Chase Bank ha destacado la mejora que El Salvador ha tenido en el sistema de clasificación crediticia de Fitch Ratings, confirmando el buen manejo económico que la actual administración del presidente Nayib Bukele ha hecho en estos años.

El propio presidente Bukele fue quien destacó el informe del JP Morgan, el cual destaca que El Salvador está «obteniendo algo de crédito» gracias a esta mejora en la clasificación crediticia. Sin embargo, el mandatario no dejó de enfatizar que esos detalles aún no dimensionan las buenas condiciones económicas que actualmente existen en el país.

The FIAT guys at @jpmorgan say El Salvador is finally “getting some credit”.



They are just catching up.



It will soon be: “Salvadoran bonds are now Investment Grade”.



You’ll see 😉 pic.twitter.com/6Z1r7iS9M4