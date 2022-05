Estudiantes del Centro Escolar Angelina Ángel Panameño reciben sus tablets

Con emoción, curiosidad y alegría, estudiantes del Centro Escolar Angelina Ángel Panameño, El Carmen, Cuscatlán, llegaron al polideportivo de la municipalidad para recibir sus tablets educativas. Con esta herramienta tecnológica que el gobierno del Presidente Nayib Bukele está entregando a todos los estudiantes de Primero a Tercer Grado del sector público, la mejora de los aprendizajes conectados con la tecnología está volviéndose una realidad.

La entrega fue presidida por el Viceministro de Educación, Ricardo Cardona, quien expresó:

«Este es el segundo día que salimos a cumplir la promesa del Presidente Bukele de entregarle una computadora o una tablet a todos los estudiantes del sector público. Un millón doscientos mil estudiantes van a recibir una computadora, mientras que los alumnos de Primero a Tercer Grado recibirán una tablet porque pedagógicamente es lo que recomiendan los especialistas; es más amigable y fácil de manejar para su edad».

«Estamos contentos de poder cumplir la promesa del Presidente y las aspiraciones de la Primera Dama de darle a la Primera Infancia todo lo que necesita y la atención que se merece. Por ello, los padres de familia están muy contentos porque, por primera vez en la historia, sus hijos tienen mejores oportunidades educativas», acotó el Viceministro.

El funcionario agregó que «es importante que los padres de familia tomen la responsabilidad de cuidarla y de apoyar a sus hijos, porque esto es una parte elemental de un hábitat tecnológico que estamos construyendo. El dispositivo es la herramienta por medio de la cual los niños obtendrán conocimiento y se podrán comunicar de forma interactiva. Así, todos los estudiantes van a tener la posibilidad de continuar, de avanzar tecnológicamente y de poner al país en uno de los más altos niveles y estandartes de desarrollo educativo».

Los padres y madres de familia dijeron estar muy agradecidos y alegres por este regalo que les ha proporcionado el Gobierno, a través del Ministerio de Educación (MINED), y su programa Enlaces con la Educación para mejorar los aprendizajes de sus hijos a través del uso de la tecnología.

«Doy gracias a Dios y al Presidente Bukele por su esfuerzo y trabajo de ayudar a tanto niño que lo necesita. Yo me siento feliz por mi hijo porque él siempre ha querido tener una tablet. Claro, uno por la economía uno no puede dársela, pero ahora él está bien contento porque ya le dieron la suya. Desde las cinco de la mañana estaba levantado y me decía que me apurara para venir a recibir su tablet», expresó Vanesa Vásquez, madre de familia.

Vásquez reitero estar «muy agradecida por todo esto que les están dando, porque les ayuda para superarse y a ser en el futuro profesionales y personas de bien. A mi hijo Cristian le gusta bastante la tecnología, a pesar de su corta edad, dice que cuando sea grande quiere estudiar eso».

Asimismo, Maribel Vásquez, madre de familia, manifestó que su hijo «al saber de la entrega se puso muy contento y ansioso porque veníamos a retirar la tablet. Mi hijo está cursando Segundo Grado y esto le va ayudar mucho en sus estudios, sus tareas. Ya teniendo esta herramienta se le va a facilitar. Ahora ya tenemos la herramienta en casa ni gastamos en internet porque el Presidente nos está brindando toda esta ayuda», comentó la madre de familia.

Por otro lado, Milagro Vásquez, madre de familia, manifestó sentirse: « (…) muy contenta porque esto es una ayuda para los niños. Yo no tuve esas oportunidades y agradezco a Dios y al Presidente que mis hijos sí las tengan. Además, es un ahorro para mí. Soy mamá de cinco hijos y dos se han beneficiado con una computadora y ahora con la tablet. Me siento dichosa de que le den una tablet a mi hijo porque cuando nosotros estábamos estudiando no tuvimos estás oportunidades y también es un ahorro para nosotros, porque no tenemos las posibilidades económicas de comprarlas y por eso agradezco al Presidente por la tablet y porque la educación está mejor, está cambiando», acotó la madre de familia.

Por su parte, la pequeña Dayana H., estudiante de Primer Grado, luego de ver su herramienta y los contenidos que trae, expresó que le gustó mucho. «La tablet trae juegos con los que voy a estudiar y aprender mucho, estoy feliz». Un comentario similar expresó Joselyn V., también estudiante de Primer Grado: «estoy muy alegre porque hoy vine a traer mi tablet. La voy a ocupar para estudiar y hacer mis tareas».

Las unidades móviles de Enlaces con la Educación seguirán recorriendo todo el territorio nacional para llevar las herramientas tecnológicas (tablets, computadoras, licencias de Microsoft Oficce y los paquetes gratuitos de conectividad educativa) hasta el último rincón del país con el objetivo de cerrar la brecha digital que por tantas décadas había estancado el sistema educativo.

Como punto importante, se recuerda a los padres, madres o representantes familiares que para retirar los dispositivos lleven su Documento Único de Identidad (DUI) original y con fecha vigente.