Estos son los pandilleros implicados en el asesinatos de jóvenes en Chalatenango

Durante Semana Santa, el Viceministerio de Transporte (VMT) intensifica los controles al transporte colectivo en más de 100 puntos a escala nacional. Esto como parte del Plan Verano 2024.

El director de Transporte Terrestre, Ismael Flores, supervisó esta mañana un dispositivo de control instalado en la terminal Nuevo Amanecer, en Soyapango. «Verificamos que las unidades del transporte colectivo cumplan con el plan general operativo, y que no haya retrasos para las personas que se dirigen hacia el oriente del país», dijo Flores.

#CRONIO Los inspectores del @VMTElSalvador han sido desplegados en todas las terminales del país, para verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito y garantizar la prestación del servicio del transporte público. pic.twitter.com/xJPV5S2bj8 — Diario Digital Cronio (@croniosv) March 25, 2024

El fin de semana, el VMT y la PNC aplicaron 104 multas al transporte de pasajeros. Mientras que, en este control, fueron impuestas 32 infracciones. Entre las más frecuentes están: no portar tarifario de manera visible, no portar insumos de seguridad como extintor y cono, así como no portar llanta de repuesto.

«En este momento, llevamos 47 unidades verificadas en esta terminal, de las cuales 32 han sido multadas. Las faltas más frecuentes son no portar llanta de repuesto y no portar dispositivos de seguridad como cono y extintor”, indicó Flores.

Decenas de salvadoreños llegan a la terminal Nuevo Amanecer, en Soyapango, para viajar al oriente del país en este inicio del periodo vacacional. Por lo que, gestores e inspectores del VMT son desplegados en las principales terminales del país para garantizar una movilidad segura.

«En estas vacaciones no registramos ningún fallecido relacionado al transporte colectivo, y esperamos que siga así», añadió Flores.

Destacó que, cuentan con el servicio de grúas totalmente gratuito de MOP Te Asiste las 24 horas del día en todo el periodo vacacional. Solo deben llamar al 2510-0199.

