El Salvador registra un nuevo día sin homicidios en septiembre

Autoridades y personal del Viceministerio de Transporte (VMT) continúa imponiendo sanciones a los conductores que irrespetan el reglamento general de Tránsito.

Recientemente, un conductor de la ruta 100-A, placas MB 3757, fue sancionado durante un dispositivo vehicular.

De acuerdo con el reporte del VMT, el sujeto fue infraccionado por realizar una parada en lugar no autorizado y por no estar autorizado para conducir (no posee licencia).

Sin embargo, ante la imposición de las dos sanciones, el conductor mostró su inconformidad y con actitud violenta agredió verbalmente a una inspectora del VMT.

Por si fuera poco, el individuo rompió las dos esquelas, y posteriormente las botó mientras se retiraba.

Ante esta situación, los gestores del tráfico le impusieron una tercera sanción por botar basura en la calle.

