Conozca los horarios de las misas para este Miércoles de Ceniza

Algunas personas intentan buscar el amor a través de redes sociales, pero esto puede tener un riesgo ya que pueden ser estafadas por sujetos que se aprovechan de esa situación.

Flor es una mujer que fue víctima de las llamadas «estafas románticas» al iniciar una relación amorosa en redes sociales con un sujeto que se hacía pasar por militar y extranjero.

«Conocí a un hombre en redes sociales que supuestamente era de Estados Unidos y me dijo que era un militar que estaba promoviendo la paz en Siria. Al día siguiente de conocerme ya me estaba diciendo que me amaba», explicó la mujer.

«Mantuve una comunicación con él durante algunos años. Me demostraba amor e interés como mujer, por lo que se ganó mi confianza, pero luego se inventó una historia para pedirme dinero».

«Lo extraño es que me dijo que era extranjero y que estaba en un lugar bien lejos, pero cuando revisé sus redes sociales vi que tenía bastantes amigos en común del lugar donde vivo», explicó Flor.

«Yo pude ver que el tipo no sabía hablar español, pero en este caso tenía agregados a varios de mis amigos, entonces me pregunté: ¿Cómo es que un extranjero tiene tantos amigos míos?».

La mujer detalló que su enamorado virtual le preguntó dónde residía, su edad, si estaba casada. Ella cree que eso lo hizo para obtener su información personal y ganarse su confianza.

Dijo que el sujeto le pidió que abriera una cuenta bancaria y que le depositara cierta cantidad de dinero y ella, al estar ilusionada y creer que le estaba ayudando a su nuevo amor del extranjero, estaba siendo víctima de estafa por lo que terminó la relación y cambió su perfil.

Según ella, los estafadores utilizan la fotografía de otra persona y demuestran su amor muy rápido con la mujer a quien creen que pueden estafar —se aprovechan de su afecto con historias inventadas —así como que necesitan dinero para emergencias médicas, pagar facturas de hospitales o viajes.

Recomendaciones

Flor recomendó a las personas que establezcan una relación sentimental virtual que primero investiguen a la persona con quien se comunican y obtengan su verdadero nombre, fotografía de perfil y lugar de residencia.

Si se ha convertido en víctima, sugirió cortar esa relación lo más pronto posible, anular transacciones de dinero y denunciar el caso ante las autoridades.

De acuerdo a Flor, las citas a distancia han aumentado durante la pandemia, entonces se han abierto las posibilidades para que gente inescrupulosa se aproveche de la situación y comentan las estafas.

El asunto no es solo en El Salvador, incluso, Netflix se ha publicado un documental de investigación llamado Tinder Swindler donde varias mujeres narraron haber sido víctimas de un ciudadano israelí.

Por. El Salvador Times.