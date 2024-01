Conozca las condiciones del clima para este viernes en El Salvador

Los esfuerzos en materia turística del Gobierno del presidente Nayib Bukele, han dado como resultado un posicionamiento sin precedentes para esta nación centroamericana. El último barómetro publicado por la Organización Mundial de Turismo (OMT), coloca al país como el cuarto a escala mundial en aumentar sus cifras de llegada de turistas en comparación con los números prepandemia.

En el ranking internacional, el país, con un 35 % más de turistas en el comparativo con 2019, se ubica sólo por debajo de Qatar (91 %), Arabia Saudita (50 %) y Albania (49 %), colocándose de esta forma como el primero del continente americano en mostrar estas cifras positivas.

El Salvador is confirmed to be the tourist destination with the most growth in the entire Western Hemisphere. https://t.co/u4ouisP2P9

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 11, 2024