Autoridades capturan a cuatro extorsionistas en Santa Tecla

Esposa queda totalmente devastada tras recibir la terrible noticia de que su esposo había perdido la vida en el trágico accidente de tránsito sobre el Bulevar Los Próceres.

Se trata de Loyda Eunice de Vargas, de 34 años, esposa de la víctima mortal de esta tarde quien fue identificado como Edwin Otoniel de 41 años de edad.

El era un hombre trabajador con muchos sueños por cumplir, trabajaba en un call center, iba de trabajar a traer a otros familiares cuando la tragedia sucedió.

Con dolor en su rostro la esposa del fallecido expresó “En la mañana me dio un abrazo y a mis hijos también, me dijo que me amaba y aunque quisiera no puedo hacer que regrese”.

Edwin Otoniel deja en orfandad a 3 pequeños uno de 10, 5 y 1 años, muchas fuerzas y resignación para la familia.

