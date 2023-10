Abogado Mario Calderón Castillo recibió pagos de fondos públicos, sin estar contratado legalmente en la alcaldía de Mejicanos

Denuncia ciudadana presentada ante la Corte de Cuentas refleja evidencias que el abogado Mario Calderón Castillo recibió ilegalmente fondos públicos bajo apariencia de “honorarios”.

De acuerdo a información a la cual La Noticia SV tuvo conocimiento y acceso, el pasado mes de junio del presente año, ciudadanos presentaron una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República contra el Alcalde de Mejicanos, Sr. Saúl Meléndez, por el incorrecto manejo de fondos públicos, despidos injustificados, nepotismo y contrataciones sin fundamento, entre las cuales se hacía constar que “Mario Ricardo Calderón Castillo, quien recibe salario sin existir ninguna evidencia en estar ejerciendo trabajo en la institución, o algún tipo de asesoría que haga constar en los controles de registro sobre sus asistencias al centro laboral…”

La institución contralora dio trámite a la denuncia procediendo a realizar la respectiva fiscalización en la que de acuerdo con una fuente municipal los agentes que llegaron a realizar los controles administrativos sobre el manejo de los fondos municipales corroboraron que se emitieron múltiples cheques a nombre del abogado Mario Ricardo Calderón Castillo, sin que exista un contrato previo y mucho menos haya sido el resultado de un proceso de contratación con base a la ley. De hecho, a decir de la fuente, los encargados de la fiscalización no pudieron encontrar ninguna evidencia del trabajo desempeñado por el mencionado abogado; además cuando el abogado fue cuestionado sobre las actividades que desempeñaba manifestó que se encontraba “brindando asesoría al despacho del alcalde Municipal y al Concejo”.

Consultados los miembros del Concejo, se vieron sorprendidos pues manifestaron desconocer las razones por las que el alcalde estuviera entregándole pagos de fondos públicos a título de “honorarios” pues el abogado Calderón Castillo no se encuentra contratado en la municipalidad ni como funcionario, ni se ha realizado un concurso para su contratación. Uno de los concejales quien habló bajo reserva de anonimato fue más allá e hizo ver que no solamente desconocía cualquier contratación del mencionado abogado, sino que “para ese fin la municipalidad cuenta con su “staff” de abogados internos y que en los casos en que se requiere un abogado externo son los encargados de adquisiciones y contrataciones quienes establecen los criterios para contratar, por ejemplo, cuando se va a demandar o contestar una demanda o participar en un arbitraje.”

De acuerdo con la fuente, los señalamientos de la fiscalización conllevan un reparo patrimonial del cual deberá responder el alcalde Saúl Meléndez, en el ámbito administrativo; mientras que en el caso del abogado Mario Calderón Castillo la evidencia demuestra que se estuvo beneficiando ilícitamente y por un largo tiempo de los fondos municipales, ya que ni estuvo prestando un servicio legal, ni fue contratado conforme los procesos reglados para tal fin. Más en concreto dijo: “Hemos estado viendo cómo el Sr. presidente Nayib Bukele, el gabinete de gobierno, los diputados y fiscalía están realizando grandes esfuerzos para esclarecer los casos de los mal llamados “sobresueldos” que fueron componendas para esquilmar las finanzas públicas en beneficio particular, así se enriquecieron periodistas, abogados, funcionarios del Órgano Judicial, etc, con el dinero del pueblo. Lo más grave es que se hayan estado haciendo pagos sin sustento a este abogado Calderón Castillo, cuando Mejicanos se encontraba en una grave crisis de fondos y de gestión municipal.”

Otro de los hallazgos contenidos en la denuncia hace ver además que el abogado Calderón Castillo tenía un conflicto de intereses, porque además de recibir honorarios provenientes de fondos municipales de la Alcaldía de Mejicanos, se encontraba prestando servicios a una empresa privada con la cual el alcalde municipal realizó “negociaciones” que el resto del Concejo Municipal han señalado de poco transparentes. La sociedad particular a la que estaba brindado servicios notariales era “CYEMSAL, S.A. DE C.V.”, como consta en la auténtica de firma realizada el 21 de junio de 2023 a la credencial de la citada empresa, la cual es un documento de acceso público que se encuentra inscrito al No. 30 del Libro 4771 del Registro Mercantil, se puede notar en la imagen que aparece abajo, la firma de Calderón Castillo y su sello notarial. Es decir que a la vez que estaba cobrando “honorarios” como supuesto asesor de la municipalidad de Mejicanos, se encontraba prestando servicios a un ente privado con el que se constituyó una sociedad de economía mixta y del cual existen amplios señalamientos sobre una negociación que no parece favorecer al municipio.

Justamente retomando las palabras de la fuente, basta recordar que el presidente de la República al momento en que el ex presidente de Bandesal fue arrestado el pasado 30 de septiembre, categóricamente advirtió desde su cuenta de la red social “X” (antes Twitter) que:

“…Al pueblo salvadoreño, reiteramos nuestro compromiso de 0 impunidad. A los funcionarios actuales y anteriores, les recuerdo: El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno.”

Para la fuente lo más importante es que la Corte de Cuentas deberá dar aviso penal a las autoridades fiscales para que puedan investigar a fondo el mal manejo de los fondos públicos y la receptación ilícita que sobre los mismos haya recibido Mario Calderón Castillo.

