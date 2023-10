Libre de tutelas, Britney Spears publica su verdad

A 41 años, la estrella estadounidense Britney Spears publica su libro de memorias, un éxito de ventas antes de llegar a las librerías, apenas dos años después de haberse librado de la tutela de su padre.

«The Woman in Me» sale a la venta el martes en una veintena de países (Simon&Schuster en Estados Unidos, Plaza&Janés en España).

Según los medios de comunicación estadounidenses, Simon&Schuster le habría pagado más de 15 millones de dólares a la cantante de «Work Bitch» por sus revelaciones.

La editorial ha guardado celosamente bajo llave las confesiones de Spears, que sigue preocupando a sus fans con los videos caseros que publica ocasionalmente en Instagram.

«Revivir todo eso ha sido apasionante, desgarrador y emocionante», declaró la cantante a la revista del corazón People, la única que pudo publicar el martes las primeras páginas de este best-seller, ya en los primeros lugares de preventa de Amazon.

La intérprete revela en esas primeras confesiones que se sometió a un aborto mientras mantenía una relación con otra superestrella del pop, Justin Timberlake, entre 1999 y 2002.

«Una de las experiencias más difíciles de mi vida», explica. «Si la decisión hubiera sido solo mía, no lo habría hecho nunca» añade Spears, que luego tuvo dos hijos.

Es la primera vez que la cantante habla después del fin de la tutela que le impuso un juez en 2008, cuando atravesaba una profunda depresión, tras separarse de su esposo en la época, Kevin Federline.

La estrella se volvió a casar en junio de 2022 con Sam Asghari, antes de que éste le pidiera el divorcio apenas catorce meses después.

La vida de Spears está lejos de ser un cuento de hadas. A los doce años formaba parte del club Mickey Mouse, una cantera de fenómenos artísticas en Estados Unidos.

A los 18 logra un éxito mundial con «Baby One More Time», que es a su vez el título de su álbum.

Le siguen ocho discos, entre ellos «Oops I did it again» (25 millones de ejemplares) o «In the Zone» (10 millones).

En 2001 interpreta el éxito «The Way You Make Me Feel» al lado de la leyenda del pop Michael Jackson (1958-2009).

En 2007 se produce el descenso a los infiernos. Aparecen fotos de ella rapándose al cero la cabeza en una peluquería. Al año siguiente su padre toma las riendas de su vida.

La tutela, que le impide acceder a su dinero e incluso a viajar libremente, solo se acabará en 2021, tras una larga pelea legal.

Mientras, nunca dejó de trabajar. En 2014 empieza un show en Las Vegas, donde cantará más de 200 veces en cuatro años.

En 2019 la internan a causa de sus problemas mentales, lo que lleva a los fans y a algunos medios ávidos de escándalo a pedir la libertad de la cantante (#FreeBritney), algo que logra dos años después.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...