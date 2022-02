VIDEOS: Mujer se tatúa una regla en el brazo para medir los genitales de sus parejas

Tracy Kiss es una británica, madre de una adolescente de 14 años, cuya cuenta de TikTok se caracteriza por su contenido sensual y franco sobre la sexualidad humana. Ahora, la mujer sorprendió a sus seguidores al mostrar que se tatuó una regla en el brazo para medir los genitales de sus parejas, pues para ella evidentemente el tamaño sí importa.

Para hacerlo discretamente, Tracy evitó los números y sólo incluyó puntos separados por una pulgada, de manera que la mujer sepa rápidamente la medida aproximada de los genitales de sus compañeros sexuales.

“Como no tiene números, en realidad es bastante discreto y me permite estirar la mano inocentemente para acariciar el estómago de un hombre mientras miro mi brazo junto a él para contar las pulgadas”, explicó la rubia a Jam Press y considera que su nuevo tatuaje es “un diseño práctico y una herramienta para mejorar mi vida”. De hecho, el título de su video “el tatuaje que toda chica necesita”.

La mujer es aficionada a los tatuajes, pues cuenta con otros 70 en diferentes partes de su cuerpo, y algunos de ellos pueden verse en los videos que comparte en su cuenta de TikTok.

También en algunos de sus clips es posible ver a su hija adolescente que observa a su madre mientras habla sobre algún tema picante.

La rubia, que ha participado en algunos programas de televisión británicos, ha afirmado que tiene una libido tan fuerte que ha mantenido relaciones sexuales hasta 11 veces en un día y que, sin duda, disfruta del placer y de la intimidad.

“Siento que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a hablar honestamente sobre los encuentros sexuales”, dijo según un reporte del New York Post.

“No se trata solo del tamaño, es lo que haces con él y cómo te hace sentir tu pareja al construir una conexión íntima”, aseguró.

Al hablar específicamente sobre su práctico tatuaje, Tracy aseguró que “es algo en lo que la gente puede no pensar cuando me da la mano y no se verá fuera de lugar en un asilo de ancianos cuando tenga 90 años, pero siempre pondrá una sonrisa en mi rostro y un brillo en mis ojos”.