VIDEO + 18 AÑOS | Al menos 13 muertos y más de 40 heridos en un incendio en una discoteca de Tailandia

Una mujer de 69 años fue descubierta muerta en la piscina de su casa a lo largo de Rifle Camp Road en Woodland Park, Nueva Jersey, la tarde de ayer.

Según la policía municipal, los oficiales respondieron a un informe a las 3:18 p.m. Al llegar a la escena encontraron al esposo de la víctima sosteniéndola sobre el agua de la piscina, dijo el Capitán Michael Brady del Departamento de Policía de Woodland Park.

La anciana no identificada no mostró signos vitales después de que la policía la sacó de la piscina, dijo Brady. La llevaron al St. Joseph’s University Medical Center, donde fue declarada muerta. La causa oficial del deceso no ha sido precisada por el forense.

Las autoridades continúan investigando esta muerte, que sigue a una serie reciente de ahogamientos en piscinas privadas en esa región, incluyendo una niña de 2 años que se ahogó durante una fiesta en Teaneck y un hombre de 55 años encontrado muerto en River Vale, recordó Northejersey.com.

A principios de julio, un niño de 8 años fue encontrado muerto parcialmente sumergido en una piscina del patio trasero de una casa en Hudson Valley (NY) y un hombre fue descubierto inconsciente junto a él, en estado crítico.

En un caso similar, pero con final feliz, hace dos semanas un hispano salvó la vida de un niño de 5 años que estaba ahogando en la piscina pública de McCarren Park en Williamsburg (Brooklyn).