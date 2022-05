Niña costarricense pasa a la final de The Voice Kids Alemania: “Estoy muy emocionada”

Nadia González Elasily, una niña costarricense de 11 años, pasó a la final del programa de cazatalentos de la música The Voice Kids Alemania.

La tica consiguió su pase a la final este sábado 30 de abril con el tema “Remember me”, de la película animada “Coco”.

En conversación con AmeliaRueda.com, ella expresó sentirse muy feliz y emocionada, y explicó por qué eligió ese tema.

Su pasión por el canto empezó desde muy pequeña, cuando su papá tocaba la guitarra, según contó.

“Cuando tenía 3 años empecé a cantar, pero nunca lo hice muy en serio, y después vi La Voz y dije ‘quiero ir ahí’. Y desde entonces estoy practicando”, dijo.

Nadia lleva en sus venas sangre tica y egipcia. Por parte de su papá, José Eduardo González, es costarricense. Él trabaja como ingeniero en Alemania. Mientras que su mamá, Nouran Elasily, es de Egipto.

“En Alemania vivimos desde hace 5 años, en septiembre de 2017 nos mudamos y antes de eso vivíamos en España, donde vivimos cuatro años.

Antes de eso vivíamos en Japón, ahí fue donde conocí a la mamá de Nadia. Ahí nos casamos y nació Nadia”, detalló José Eduardo González a AmeliaRueda.com.

Nadia y su familia tienen previsto visitar a sus familiares en Costa Rica este año, en verano, pues tienen más de dos años de no venir debido a la pandemia. “De Costa Rica me gusta más el clima, no es tan frío como Alemania”, expresó la joven cantante.

La final de The Voice Kids Alemania se llevará a cabo el próximo viernes 6 de mayo.

El jurado está compuesto por Mitchie Beck, Smodo, Vincent Weiss, Lena Meyer y Alvaro Soler.