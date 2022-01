Hallan una nueva variante del coronavirus en el sur de Francia

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora (México), consagrado a la búsqueda de personas desaparecidas, pidió a los jefes de los carteles que operan en la región que les permitan rastrear el paradero de sus parientes.

En un video difundido este domingo, Ceci Patricia Flores Armenta, presidenta de la asociación,se dirigió a Caro Quintero y otros líderes de carteles. «Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes […] que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos», instó la mujer.

«No buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa», agregó, refiriéndose a las personas desaparecidas. «Solamente buscamos paz», resumió.

Asimismo, reveló que integrantes de la organización que lidera han recibido amenazas de la delincuencia organizada, lo que complica el proceso de búsqueda.

En México se contabilizan 96.412 personas desaparecidas o no localizadas, según las más recientes cifras oficiales, que registran casos desde 1964.

En medio de la crisis de violencia que atraviesa el país desde 2007,son los propios familiares de los desaparecidos quienes realizan las labores de búsqueda de sus seres queridos, dada la ineficacia —y en ocasiones complicidad criminal— de las autoridades municipales, estatales y federales.