Hallan dos cadáveres en el río Bravo tras la instalación del muro flotante por Texas

Dos personas fallecieron en un accidente que sufrió una pequeña aeronave la mañana de este miércoles en el Aeropuerto de Van Nuys, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Las autoridades dijeron que el avioneta se estrelló y estalló en la terminal aérea. Al parecer, los dos ocupantes que fallecieron eran hombres.

LAFD Alert-Update #VanNuys Airport Emergency 16303 W Waterman Dr MAP: https://t.co/0nKJGH2bBC FS90; Unified Press Conference at 1pm with @LAFD & allied agencies. @pioerikscott on scene. Media Staging: Public Observation Site – 16303 W Waterman Dr. DETAILS https://t.co/2UEEObc4HM