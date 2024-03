Fiscalía de Honduras pide confiscar bienes a exjefe policial preso en EE. UU.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, detalló durante una entrevista con CNN que no cuenta con las fuerzas de seguridad para atacar al narcotráfico y violencia.

El país cerró el 2023 como el año más violento en su historia, con 907 homicidios, un aumento del 38,6 % en comparación con los 654 registrados en el mismo periodo de 2022, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El presidente fue cuestionado sobre este escenario de crímenes y su responsabilidad en el Ejecutivo. «Es responsabilidad de toda la sociedad costarricense, incluyendo al Gobierno, la gran pregunta es cuáles mecanismos que podemos utilizar en un país que no tiene Ejército, no tiene Fuerza Aérea ni Marina, donde somos uno de los principales puertos de exportación cocaína en el mundo, que llevó al narco menudeo, porque los grandes narcotraficantes pagan en especie y con un sistema legal absolutamente pro criminal y no pro ciudadano», respondió el presidente.

Chaves ha reiterado en diferentes ocasiones que el país requiere de cambios en el sistema judicial para combatir a las bandas de narcotráfico.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...