Ecuador confirma 22 casos de síndrome de Guillain Barré en primeros cinco meses

Un avión de pasajeros Embraer 120 operado por la aerolínea Halla Airlines se salió de la pista al realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de Mogadiscio, capital de Somalia, informó la Autoridad de Aviación Civil.

Luego de tocar tierra, el piloto perdió el control de la aeronave, por lo que esta derrapó sobre la pista por varios metros, hasta que finalmente se estrelló contra uno de los muros del aeropuerto.

De acuerdo a los reportes oficiales, la aeronave transportaba 34 personas entre tripulación y pasajeros. Ninguno de los ocupantes resultó con heridas de gravedad. Por el momento las autoridades ya se encuentran investigando los hechos para determinar la causa del incidente.

An Halla Airlines Embraer EMB-120 crashes after landing at Aden Adde airport in Mogadishu, Somalia. The flight was carrying 30 persons from Garowe. Several of them are injured.#avgeeks #AvGeek pic.twitter.com/3y4HL5G8Xh