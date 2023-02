Cinco personas perdieron la vida por los virulentos incendios forestales que azotan el centro de Chile

La Policía Nacional de España detuvo en Soria a un hombre que dio una bofetada a su mujer en directo, durante una retransmisión de la red social TikTok.

La joven, llamada Simona, estaba conversando con otros tres participantes, que también aparecían en pantalla, cuando comenzó a escucharse una voz que la insultaba. Poco después, se observó la mano que le propinó una fuerte bofetada. La mujer reaccionó riendo, aunque con lágrimas en los ojos, y afirmó que se trataba de su padre, que supuestamente ya estaba enfadado con ella antes.

La escena se hizo viral a partir del pasado sábado, cuando comenzó a circular el video en las redes sociales y muchos usuarios mostraron su estupefacción por la escena.

Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Estoy en shock. Alguien le da una hostia a la chica en pleno directo y ella dice que es su padre, pero parece que es su pareja porque le llama "cariño". Si estás viviendo una situación así, sea tu padre o tu pareja, eres una víctima de violencia y debes salir corriendo de ahí. pic.twitter.com/uRPuLC8ogm — Gema MJ (@gmaemejota) January 28, 2023

La protagonista de las imágenes subió un video al día siguiente junto a su marido, dando explicaciones de lo sucedido. En la grabación, la mujer reconoció que la bofetada había sido propinada por su pareja, pero aseguró que era algo que estaba pactado para conseguir más seguidores y comentarios. «Lo hicimos por fama, por nada más», concluyó después de explicar que no esperaban el revuelo generado y la acusación de maltrato contra su compañero.

tanto si ha sido coaccionado por él para decir esto como si realmente lo hicieron para ganar notoriedad… absolutamente devastador. 😔



(lo acabo de screenshotear hace apenas 5 minutos) https://t.co/zPz4LJn6Sw pic.twitter.com/y6FyaEaUkd — David Polo (@elMoltisanti) January 29, 2023

Estoy en shock. Alguien le da una hostia a la chica en pleno directo y ella dice que es su padre, pero parece que es su pareja porque le llama "cariño". Si estás viviendo una situación así, sea tu padre o tu pareja, eres una víctima de violencia y debes salir corriendo de ahí. pic.twitter.com/uRPuLC8ogm — Gema MJ (@gmaemejota) January 28, 2023

Poco después, en otro directo en las redes sociales, la joven afirmó que su pareja nunca le había pegado, para decir a continuación que «solo» le había dado dos palizas dos veces «cuando ha pillado algo, cuando ha visto algo», dando a entender que era una actitud normal.

Este miércoles se ha celebrado el juicio rápido, en el que agresor y agredida se han negado a declarar. La presunta víctima, además, ha renunciado a cualquier medida de protección, a contar con asistencia letrada y a ser reconocida por el médico forense.

Sabéis el que pegó un bofetón en pleno directo a su novia y además ella reconoció que al menos dos palizas sí que le ha dado?

PUES ESTÁ DETENIDO!!!!!

La presión social funciona, unidas somos más fuertes y la lucha no va a parar hasta que acabemos con el #TerrorismoMachista ✊🏼✊🏼 pic.twitter.com/5FYkMYP2De — Lechuga Feroz🔻✵🥬 (@lechuga_feroz) January 31, 2023

La mujer, que no ha presentado denuncia, solo ha pedido que no separen al hijo que tienen en común, de dos años, de su padre. El juez consideró que no existe una situación de peligro urgente, por lo que rechazó activar una medida de protección, como pedía la Fiscalía.

El Ministerio Público, que ha iniciado de oficio las actuaciones penales al tratarse de un delito público, solicita un año de prisión para el hombre por un delito de maltrato, la prohibición de portar armas durante tres años y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante el mismo periodo de tiempo.

Por el momento, el acusado ha quedado en libertad sin medidas cautelares, a la espera de juicio, que se celebrará el próximo 21 de febrero.

El caso ha recibido mucha atención en redes sociales, donde originó una gran polémica. Se critica, por un lado, el presentar una agresión como una broma, pudiendo echar por tierra parte de lo conseguido en la lucha contra la violencia machista.

Sin embargo, la mayoría de las personas creen que la agresión es real y que la mujer está protegiendo a su maltratador, un tipo de reacción muy frecuente en víctimas de violencia de género, que suelen actuar así movidas por el miedo.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...