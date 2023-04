Ataque a una guardería dejó al menos cuatro niños muertos y otros más lesionados en Brasil

Un trágico ataque a la guardería Cantinho Bom Pastor ubicada en la ciudad de Blumenau, en el sur de Brasil, dejó un lamentable saldo de al menos cuatro niños muertos y otros cuatro heridos.

Al respecto, la Policía Militar informó que el responsable es un hombre que ingresó al lugar con un arma blanca para cometer la agresión y posteriormente se entregó a las autoridades.

El ataque se registró alrededor de las 09:00 horas y, tras recibir la denuncia, varias unidades de los bomberos y la Policía acudieron a la guardería para atender la emergencia.

Por su parte, el Hospital Santo Antonio de Blumenau dio a conocer que cuatro niños de cero a dos años están bajo atención médica. Aunque se desconoce el estado de salud de los heridos, la prensa local señala que hay al menos un niño con un cuadro clínico grave.

El gobernador del estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, confirmó los asesinatos en la ciudad de Blumenau en su cuenta de Twitter y escribió que el asesino fue arrestado.

É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos.