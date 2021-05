La soda y las bebidas demasiado azucaradas aumentan el riesgo de padecer cáncer colorrectal

El consumo de grasas ha sido un tema bastante polémico para la salud y sobre todo en el camino de la pérdida de peso. La buena noticia es que elegir los tipos de grasa adecuados puede ser un gran aliado para adelgazar ¿El secreto? Tener claro que no todas las grasas son iguales, si bien tanto las grasas saludables como las grasas insaturadas (grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas) brillan por su poder saciante. Apostar por las fuentes de grasa saludables ayuda al organismo a absorber nutrientes vitales solubles en grasa y combate la inflamación, aspectos que potencian cualquier esfuerzo por perder peso.

Sin embargo las grasas nocivas no solo le dan una mala reputación a la grasa dietética, no le hacen ningún favor a la cintura y sobre todo a la salud en general. Finalmente no es ninguna novedad decir que bajar de peso se basa en una combinación de factores: comer alimentos de calidad y nutritivos, reducir la ingesta calórica y estar físicamente activo. Por lo tanto la selección diaria de alimentos juega un papel determinante en los buenos resultados, con base en ello es probable que sea momento de revisar los alimentos básicos en nuestra cocina. Finalmente existen muchos productos que parecen inocuos, que son ricos en grasas saturadas, calóricos y con un nulo aporte en nutrientes.

De cierta manera no resulta sorprendente hablar sobre las peores grasas para la salud, no es ningún secreto saber que alimentos como las papas fritas, comidas rápidas, carnes procesadas, bollería y postres ¡Son la peor alternativa! Sin embargo recientemente de manera particular la ciencia ha descubierto cual es el peor tipo de grasa que se puede consumir para bajar de peso y es ¡Nuestra amada hamburguesa con queso! La investigación médica sugiere que la grasa saturada en los animales criados convencionalmente y los aceites hidrogenados artificiales deben limitarse tanto como sea posible, su alto consumo limita cualquier objetivo de bienestar general y pérdida de peso.