8 señales que demuestran que se apagó la pasión en la pareja

Sin duda, la convivencia diaria, los problemas de la vida cotidiana y hasta los asuntos no resueltos en la vida de pareja influyen en cómo va cambiando una relación con el paso del tiempo. La experta en relaciones Kate Taylor enfatiza ocho señales de que ya no existe la pasión en tu relación de pareja y que vale la pena evaluar y trabajar.

En un artículo publicado en The Sun, Taylor asegura que dormir en camas separadas puede ser sólo una de las manifestaciones de alerta de que los integrantes de la pareja ya no están tan interesados el uno en el otro.

1 Se pelean poco

Las peleas no son del todo negativas, pues indican los desacuerdos y preocupaciones de cada parte de la pareja que, sin duda, son oportunidades para mejorar la convivencia. Cuando ya no pelean, aunque los problemas parecen desaparecer como por arte de magia, en realidad puede ser que han perdido por completo el interés mutuo.

2 Duermen separados

Hay razones de salud para dormir en camas separadas, como tener un mejor descanso durante la noche, pero si alguno de los cónyuges lo hacen para escapar de su pareja y hasta de tener intimidad, algo no anda bien.

3 Ni hablar del sexo

Si tienes relaciones sexuales menos de una vez a la semana, considera si en realidad no eres un roomate de tu pareja. Además, si las relaciones se han convertido en un encuentro mecánico sin conversación ni muestras de cariño, hay que evaluar la situación.

4 No se reúnen para comer

Aunque las ocupaciones diarias pueden dificultar los encuentros para compartir los alimentos, tener una o dos comidas juntos puede ser un signo saludable en la pareja. Si esto no ocurre, algo anda mal.

5 No hay celos

Ocasionalmente, una ración de celos no le hace mal a la pareja, sino al contrario. Los celos expresan el miedo a perder a la pareja, pero cuando el otro no nos interesa, evidentemente no temeremos perderlo.

6 No ponen atención en su apariencia

Esto es particularmente cierto entre las mujeres, pues dejar de maquillarse, peinarse o lucir coquetas puede ser un síntoma de depresión o de falta de interés. Los hombres suelen descuidar su higiene.

7 No se duermen a la misma hora

Si no se dan un tiempo al final del día para realizar alguna actividad en pareja o para irse a la cama a la misma hora, puede ser una señal de que las cosas no están yendo del todo bien.

8 Tienen demasiada confianza

Obviamente el misterio en la pareja se va perdiendo conforme pasa el tiempo, pero eructar, soltar flatulencias o ir al baño con la puerta abierta son una muestra de demasiada confianza y de profundo desinterés.