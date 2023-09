WhatsApp permite el envío de fotos e imágenes en HD con estos sencillos pasos

Como parte de sus más recientes actualizaciones, WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, ahora permite el envío de fotografías o imágenes en formato HD (High Definition, siglas en inglés), para que dichos archivos no pierdan la calidad con la que fueron creados originalmente.

Esta nueva herramienta forma parte de las funciones que WhatsApp ha implementado a partir de su más reciente actualización, la cual comenzó a cargarse desde finales del pasado mes de agosto para todos los sistemas Androir y iOS y que algunos modelos aún siguen cargando.

Entre estas actualizaciones se ha implementado el envío de archivos de imagen en formato HD, algo que puedes hacer con estos sencillos pasos:

Abre tu aplicación de WhatsApp

Abre la conversación en la que quieres enviar el archivo

Da clic en el botón de la parte inferior con ícono de clip, para adjuntar archivos.

Selecciona el envío de imágenes y abre la galería de tu smartphone

Selecciona el archivo que deseas enviar.

Antes de enviarlo, en la parte superior, asegúrate de que esté activa la función HD, para que el archivo sea enviado en ese formato.

Sobre estos pasos debes estar seguro antes de hacerlo: que el archivo de imagen cumpla con la resolución mínima para ser HD, ya que, en caso de no ser así, WhatsApp no podrá hacer la conversión y no te permitirá el envío de imagen en HD.

Con esta función, WhatsApp sigue ampliando su margen de mejores. La web WABetaInfo, especializada en novedades de esta aplicación, ha señalado que en los próximos meses se vendrá une nueva actualización con otros cambios para mejorar la experiencia de los usuarios.

