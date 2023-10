Salud mental de Britney Spears sigue preocupando a sus fanáticos

En un giro fascinante y revelador de los acontecimientos en la vida de la famosa pareja de Hollywood, Will Smith ha respondido con una sincera introspección a las declaraciones de su esposa, Jada Pinkett Smith, sobre su turbulenta relación en sus próximas memorias Wignor. Las revelaciones de Pinkett Smith han arrojado detalles sobre su matrimonio y han llevado a Smith a una reflexión.

¿Cuáles fueron las reflexiones de Will Smith?

En un correo electrónico al New York Times (vía Variety), Will Smith compartió sus reflexiones sobre las memorias de Jada Pinkett Smith, que se lanzarán el 17 de octubre. Smith describió cómo las confesiones de su esposa «lo despertaron» de una especie de «ceguera emocional» que a veces se desarrolla en relaciones largas. Las memorias de la también actriz parecen haber puntualizado estos «matices ocultos» que han llevado a Smith a apreciar de una manera completamente nueva a su esposa.

Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional. […] Y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil.

La respuesta de Smith a las revelaciones de Pinkett Smith, con quien se casó en 1997 y tuvo dos hijos, Jaden Smith y Willow Smith, es totalmente opuesta a la que apreciamos hace un par de años. En lugar de reaccionar con ira o frustración, como sucedió en aquel episodio durante los Premios de la Academia, ha optado por un camino de reflexión a su situación sentimental con su expareja.

Sobre esto, uno de los aspectos más destacados de las revelaciones de Pinkett Smith fue la confirmación de que ella y el ganador a Mejor Actor por su interpretación en Rey Richard: una familia ganadora – 88%, estuvieron separados durante seis años antes del infame incidente de la «bofetada de los Oscar». El episodio ocurrió durante la ceremonia de los Premios de la Academia de 2022, cuando Smith abofeteó al comediante Chris Rock en respuesta a un chiste sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith, resultado de su lucha contra la alopecia.

En ese momento, Chris Rock, que era el presentador principal de la gala, había bromeado diciendo: «‘Jada, te amo. ‘GI Jane 2’, no puedo esperar a verla». Esta referencia hacía alusión a la película Hasta el Límite de 1997, en la que Demi Moore interpreta a un personaje con la cabeza rapada.

La reacción de Smith fue inmediata y visceral, tan cercana como la que se podría esperar en uno de sus icónicos largometrajes, Ali – 67%. Subió al escenario y abofeteó a Rock antes de volver a su asiento y gritar: «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca». Como resultado, Will Smith se vio obligado a dimitir de la Academia y se le prohibió asistir a eventos de la Academia durante los siguientes 10 años.

En una entrevista en horario estelar con NBC News (vía Variety), Jada Pinkett Smith expresó su sorpresa por el hecho de que Will Smith la hubiera llamado su «esposa» en ese momento, ya que habían estado separados durante tanto tiempo. La pareja había llegado a un punto en el que la relación estaba agotada, y las palabras de Smith reflejaron una realidad diferente de la que el público conocía.

«Creo que cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo», comentó Pinkett Smith en una entrevista con People (vía Variety). «Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona». Estas palabras sugieren una profunda introspección en los cambios y ajustes necesarios para hacer que su relación funcione.

Pese a su exitosa carrera y contar con películas como Soy Leyenda Día de la Independencia En Busca de la Felicidad , Yo, Robot en su filmografía, el viaje sentimental de Will es un aspecto que ha dejado marca en su carrera. En este punto, el actor no ha tenido más participación en nuevos proyectos, su último largometraje fue Emancipation en 2022.

La reflexión profunda de Smith sobre las revelaciones de su esposa propone una disposición para el crecimiento y una renovada apreciación el uno al otro. A medida que el público espera el lanzamiento de Wignor, las memorias de Pinkett Smith prometen arrojar más información sobre su matrimonio y su historia de amor, y es probable que las conversaciones continúen.

