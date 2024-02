FMLN queda fuera de la Asamblea Legislativa

El escrutinio de los 14 departamentos de El Salvador para las elecciones a la Asamblea Legislativa ha finalizado este domingo, 18 de febrero, en las 300 mesas instaladas en el Gimnasio Nacional José Pineda, San Salvador.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este hecho y aseguró que, al finalizar el conteo de votos de San Salvador, se completaban los 14 departamentos.

«El personal técnico del TSE ha terminado de escrutar los votos de San Salvador para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa», indicó el ente colegiado.

#CRONIO #Voto2024 #Elecciones2024Sv 🇸🇻 🗳️ El personal técnico del @TSEElSalvador finalizó de escrutar los votos de San Salvador para la elección de diputados a la Nueva @AsambleaSV, informó el organismo colegiado. pic.twitter.com/9oPt6qs152 — Diario Digital Cronio (@croniosv) February 18, 2024

Por su parte, el magistrado del TSE, Guillermo Wellman, se refirió a este proceso y afirmó que se desarrolló con normalidad y se solventaron algunos impases.

«Ya terminamos prácticamente el conteo de los 14 departamentos. Hubo algunas actas que no aparecieron y ya están, estas no están extraviadas, sino que ya están en el poder del Tribunal, solo que se confundieron cuando trajeron los paquetes, pero ya los están sacando», explicó Guillermo Wellman, quien reiteró que: «faltan exactamente 24 actas que no van a cambiar de ninguna forma el escrutinio», puntualizó.

Además, enfatizó que los resultados obtenidos en el escrutinio expresan la voluntad del pueblo salvadoreño.

«Es la voluntad del pueblo salvadoreño, la que se ha contado aquí…es la voluntad del pueblo salvadoreño, de todos esos ciudadanos que salieron a votar», aseguró el magistrado del TSE.

