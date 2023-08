Madonna anuncia nuevas fechas de su gira luego de superar grave enfermedad

a cantante Becky G en esta oportunidad vuelve a ser tendencia en las redes sociales, pero ahora un tema completamente alejado a la infidelidad que sufrió con el que fue su pareja durante siete años. Resulta ser que este fin de semana tuvo una presentación debido a la realización de un festival de música tal como lo fue el ‘Baja Beach Fest’.

El color azul fue el gran protagonista de la noche, mientras que en la parte de arriba llevó puesta una malla blanca, unas botas y una minifalda que la hizo mostrar más de lo debido, pues tras pisar mal por poco se cae, pero le dio tiempo de detenerse y volver a poner sus pies firmemente, hecho que la llevó a sonreír y seguir bailando como si nada pasó.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar el video que rápidamente se ha vuelto viral en las plataformas, y es que algunos explicaron que es una situación que se presenta más de lo habitual y forma parte del día a día.

Sin embargo, pocos hicieron caso a lo que realmente estaba mostrando el audiovisual porque varios de los internautas se quedaron apreciando sus piernas, así como destacaron que a sus 26 años luce bastante bien físicamente.

“Y a quién no le ha pasado, si hasta la propia JLo, igualmente yo, me ha pasado y he besado el suelo, jaja”, “Bendiciones para ella, Dios la ayude cada día y la cuídese de todo mal, igualmente que a todos nosotros”, “Qué piernas tan lindas tiene”, “Eso se llama colágeno jajaja aún tiene mucho”, “Es ágil ella”, “Tan bella”, “Ella lo que está es buenísima”, “Damn es que esa princesa mía @iambeckyg tiene que tener equilibrio porque es my love“, “La cachaba sin miedo”, “Buena es lo que está ella”, “Qué bueno que no pasó de ahí”.

