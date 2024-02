Morat regresa a El Salvador con su gira «Antes que amanezca»

El actor Michael Keaton volverá a encarnar a uno de sus más icónicos personajes en la secuela de «Beetlejuice», llamada «Beetlejuice Beetlejuice», según se confirmó ayer jueves con el lanzamiento de su poster oficial y, con ello, la revelación final de su nombre.

La tan esperada secuela de la película exitosa de la década de los 80 volverá a contar con Tim Burton como director y con Keaton como protagonista, a quienes se suma la joven Jenna Ortega como coprotagonista y el regreso de Winona Ryder con uno de los papeles más representativos de su carrera.

Dare you to say it again. #Beetlejuice #Beetlejuice – Only in theaters September 6. pic.twitter.com/0UKfCqKqxy

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 1, 2024