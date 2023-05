Katy Perry se perdió, casi se cayó y deslumbró en su show durante la coronación de Carlos III

Shakira recibido un muy emotivo e importante homenaje en la primera edición del “Mujeres Latinas en la Música”, gala realizada por Billboard, el cual se celebró este 6 de mayo en el Watsco Center de la ciudad de Miami.

Este es el primer gran evento al que asiste la colombiana desde que llegó a residenciarse en Miami junto a sus hijos y la próxima llegada de sus padres. Hace más de un mes la artista dejó atrás su vida en Barcelona, donde vivió por años en familia junto a Gerard Piqué, quien recibió algunas palabras que podrían considerarse dardos muy directos durante el discurso empoderado de la intérprete de ‘Sale el sol’.

Este reconocimiento que Billboard le entrega a Shakira y el motivo por el que se celebra es para reconocer y enaltecer el trabajo de las mujeres en la industria musical latina.

Cuando la colombiana subió al escenario para dar su discurso tan especial el público presente la ovacionó y gritó su nombre con entusiasmo: ellos celebran que Shakira esté ahí y su legado musical. También seguramente ha sido un mensaje de amor en medio de todas las situaciones que recientemente ha tenido que vivir, como la separación de Gerard Piqué y los problemas de salud de sus padres. Ante esto, Shakira expresó emocionales palabras:

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser… Llega un momento en la vida de toda mujer donde ya una no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza en la búsqueda de uno mismo”, dijo la artista colombiana.

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo verdaderamente importante es que sigas fiel a ti misma"… Lo mejor lo aprendí de otras mujeres, ser auténtica. Shakira dio uno de los más emotivos discursos de la historia. pic.twitter.com/a3rsDXgvW7 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Al seguir con su discurso Shakira hizo referencia a la fidelidad. Recordemos Gerard Piqué le habría sido infiel con Clara Chia Martí, motivo por el cual la relación de más de 12 años llegó a su final.

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o te es infiel, lo que importa verdaderamente es que sigues siendo fiel a ti misma… Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música que me puso en el camino de regreso a mi misma, pero la lección más importante que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres: por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté: Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, expresó en medio de aplausos.

