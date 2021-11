¿Karol G y James Rodríguez? Hablan de una posible relación tras el nuevo look del colombiano

Anastasiya Kvitko elevó varios grados la temperatura en Instagram gracias a una sensual fotografía donde se le puede ver posando sentada en un sillón, mientras resalta todas sus voluptuosidades con unos ceñidos leggins grises y un escotado top blanco.

“A few moments before I will enjoy my @BangEnergy 😊”, escribió la llamada Kim Kardashian rusa al pie de la imagen que en apenas unas pocas horas ya ha sumado miles de corazoncitos rojos y toda clase de buenos comentarios.

“Tremendos piernones y caderas 🔥😍”, “Esa retaguardia me fascina 🍑🍑” y “¡Hermosa mi bella princesa! 😍😍”, son algunos de los halagos que le dejaron a la rubia.

Sin duda alguna Anastasiya Kvitko es una de las chicas consentidas de las principales redes sociales que goza de gran popularidad, haciendo que cada uno de sus movimientos cause gran expectativa y mantenga en vilo a fans, tal y como sucedió semanas atrás, cuando modeló con un ajustado bodysuit tipo hilo dental que apenas pudo cubrir lo más íntimo de su figura.

(Desliza para ver todas las postales).