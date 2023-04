Jailyne Ojeda deja poco a la imaginación usando bikini de hilo en la piscina

El pasado fin de semana se celebró la primera comunión de Alaïa Costa López, la hija de Toni Costa y Adamari López. Tras la ceremonia que se llevó a cabo en la iglesia católica Saint Louis de Miami, hubo un compartir con familiares y amigos cercanos para festejar este importante momento en la vida de la pequeña.

La fiesta tuvo una decoración repleta de flores en un gran salón techado. La comida y la bebida no faltó, así como tampoco fue escasa la diversión. En varios videos que ha compartido la presentadora boricua se han visto todos estos detalles que rodearon a este momento y algunos internautas han criticado que Adamari López hiciera un gran celebración por la primera comunión de su hija.

Dicen, en una publicación donde se les ve a los invitados bailando y disfrutando, que la comunión es un acto sagrado y que no ameritaba tanto baile y festejo.

“Como lo dice: comunión, es algo muy sagrado, hubiera hecho una comida, pero baile, con todo respeto y es mi humilde opinión”, La primera comunión es un sacramento sagrado que no necesita derrochar dinero en fiestas, vestidos, licor, comida, etc etc ni siquiera saben el verdadero significado” y “¿Y eso es una primera comunión? Por dios” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la boricua en esta publicación.

Todos los asistentes al evento disfrutaron de cada momento y así se ha visto reflejado en las redes sociales. Adamari López también compartió un video en el que aparecen varios invitados recreando al tipo de personas que van a las fiestas y sorprendió al aparecer junto a Toni Costa interpretando a las personas que se llevan la comida. Ellos, de todos los que pasaron por el video, fueron los únicos que hicieron dupla interpretando al mismo personaje de fiesta.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...