Ivy Queen sorprende desde la cama, bajándose el tirante del sostén, en Instagram

Ivy Queen es conocida en el mundo de la música como “la caballota”. Siempre, además, ha sido vista como una de las “divas” del reguetón, reina en este género que en los últimos años ha visto el resurgir de su carrera. A través de Instagram, también está teniendo mayor notoriedad y en esta ocasión fue gracias a una imagen desde la cama.

En la estampa la sensual cantante aparece bajándose el sostén negro, a juego con el resto de conjunto íntimo que lleva. Pero llama la atención, que a la fotografía compartida por Despierta América hay un mensaje, reacción, que reza de la siguiente manera: “La acabo de ver en el aeropuerto y no se mira así, ¿será otra Ivy?”.

En su página oficial, la cantante también ha demostrado que además de llevar ropa interior provocativa, por fuera también se deja ver con vestidos que le permiten sacarle todo el provecho a sus curvas. Con este coqueto conjunto, también negro, la intérprete escribió: “Y yo me suelto el pelo, me pongo la minifalda, me pongo el lápiz labial”.

Ivy, arriba del escenario, también se ha unido a la ropa de moda: transparencias. Desde Jennifer López, hasta Rosalía, Dua Lipa y Karol G se han visto encantadas por este tipo de conjuntos que deja en sus fans muy poquito a la imaginación.

Acerca del autor