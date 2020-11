A seis años de la muerte de Chespirito, la pelea por regresar ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ al aire continúa

Jailyne Ojeda nuevamente hizo de las suyas en Instagram al enseñar su cuerpo de una manera muy sensual y de paso aprovechó para deleitar la pupila de sus fans.

Este jueves, la sexy joven compartió en la famosa red social un video donde se le puede ver mostrando de espalda sus torneadas curvas en top y tanga para presumir su infartante “bodypaint”.

“Can you see me? 🤔 lol #Art @robtheoriginal #happythanksgiving #thanksgiving”, es el texto que se lee en el clip que ya supera más de 481 mil visualizaciones y cientos de halagos.

Ver Video Acá.

Esta no es la primera vez que la modelo pinta su cuerpo y aparece muy ligera de ropa, ya que hace apenas unas semanas, también celebró El Día de Muertos con un espectacular arte corporal de calavera.

Ver Acá Video.