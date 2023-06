VIDEO | Perrito acompaña al cortejo fúnebre de su dueño

El hecho insólito en el que una mujer revivió en pleno velorio, en Ecuador, le está dando la vuelta al mundo, ya que, mientras sus familiares y amigos la estaban despidiendo luego de ser declarada «muerta» por un médico, estos fueron sorprendidos al observar que la señora de 76 años comenzó a respirar dentro del ataúd.

El video muestra la reacción de las personas incrédulas ante el hecho que estaban presenciando, dado que la mujer identificada como Bella Montoya, fue declarada muerta en un hospital de Babahoyo, Ecuador.

Vecinos y familiares se enteraron que la mujer aún contaba con signos vitales cuando procedieron a cambiar la ropa de la supuesta fallecida. Estos mismos procedieron a llamar a las autoridades para trasladarla nuevamente a un hospital, según indican medios internacionales.

Las autoridades locales de salud no han declarado de manera oficial, sin embargo, algunos médicos de Ecuador opinan que la mujer pudo haber sufrido una muerte cerebral, y que se encontrara en estado de catalepsia, razones por las cuales puede haber sido declarada como «fallecida», de manera errónea.

El hijo de la mujer que revivió en Ecuador contó su testimonio a medios locales en donde declaró que levantó la caja y «le latía el corazón, y la mano izquierda golpeaba la caja. Llamamos al 911 para traerla aquí al hospital (…) Es un milagro de Dios», dijo Gilbert Montoya.

Bella Montoya padece de problemas de hipertensión, y del corazón. Cuando comenzó a agravar, su hijo la trasladó a un hospital donde el médico la declaró «muerta». «El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación», declaró Gilbert, luego del increíble incidente que se viralizó en redes sociales.

