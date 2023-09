VIDEO | Pareja sufre grave accidente al intentar hacer un caballito en moto

Un video compartido por la cuenta @anyelmoreno0 en TikTok tocó los corazones de muchos usuarios, ya que se puede ver a una pareja despedirse durante un momento sumamente íntimo y emotivo. En el clip, la mujer aparentemente estaba viviendo sus últimos momentos de vida y no quería irse sin darle un adiós final a su novio.

La grabación muestra a la pareja en una habitación de un hospital en el que la mujer estaba internada y con un panorama poco favorable en relación a su estado de salud. Es por eso que la joven comenzó a decir que se quería despedir de su novio aunque no estén casados; en ese sentido, le confesó que lo amará para siempre.

Además, ella le dice que perderá la vida a causa de una enfermedad terminal, por lo que decide dedicarle, entre lágrimas, unas palabras de despedida: “Quiero decirte que te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillos siempre te voy a amar en la eternidad; siempre voy a estar a tu lado, viéndote, cuidándote, hasta el día que mueras y nos toque reunirnos de nuevo”.

La fecha del fallecimiento de la joven no está clara, ya que en su perfil no existe información que confirme tanto la fecha como las causas de su muerte. No obstante, varios usuarios afirmaron que la mujer habría fallecido a causa de un cáncer.

En TikTok, su mensaje no pasó desaprecibido, ya que despertó el interés de muchos usuarios. El video tiene más de 42 millones de reproducciones, unos 4.5 millones de reacciones y más de 300.000 comentarios.

“¿Quién más lloró, aparte de mí? La verdad es muy fuerte”, “Se me arrugó mi corazón, pensar que muchas veces nos quejamos de la vida y tenemos lo más importante que es la salud”, “Un amor para la eternidad” y “Mi corazón se hizo nada, estoy llorando” son algunos de los mensajes.

