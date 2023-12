VIDEO | El emotivo momento en el que una novia en silla de ruedas se pone de pie para llegar al altar

La valiente Carrie Redhead, de 27 años, dejó su silla de ruedas atrás y caminó hacia el altar el día de su boda.

A pesar de enfrentar una parálisis en las piernas desde hace dos años debido a una enfermedad intestinal, Carrie logró cumplir su sueño con determinación y apoyo familiar.

Carrie, quien se había propuesto llegar al altar caminando, se vio afectada por una enfermedad que limitó su movilidad en 2021.

Durante los últimos dos años, su vida estuvo marcada por su silla de ruedas, y aún se sigue recuperando.

Sin embargo, cuando su prometido, Joel Redhead, de 29 años, se arrodilló para proponerle matrimonio, Carrie comenzó a idear una forma de participar en la tradición de caminar hacia el altar.

“Siempre supe que quería hacerlo desde que reservamos la boda, pero no sabía si mi cuerpo me lo permitiría hasta que finalmente me puse de pie en el altar”, expresó emocionada la novia.

El gran día llegó, y con la ayuda de su padre, Carrie logró realizar su sueño. Practicó cómo subir y bajar de la silla de ruedas para que su entrada fuera lo más elegante posible.

